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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Уже 10 человек стали жертвами атаки рф на Кривой Рог: в городе объявили траур

Киев • УНН

 • 1018567 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ночной ракетной атаки российских войск на Кривой Рог погибли уже 10 человек. В городе в среду, 14 июня, объявлен День траура, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Уже 10 человек стали жертвами атаки рф на Кривой Рог: в городе объявили траур

Цитата

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура. По состоянию на 13:00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", - отметил Вилкул.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Было известно о 6 погибших, 4 из которых - в многоэтажке, а также 25 раненых. Под завалами, как сообщалось ранее, могли быть еще 5 человек.

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