Уже 10 человек стали жертвами атаки рф на Кривой Рог: в городе объявили траур
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ночной ракетной атаки российских войск на Кривой Рог погибли уже 10 человек. В городе в среду, 14 июня, объявлен День траура, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура. По состоянию на 13:00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", - отметил Вилкул.
По его словам, спасательная операция продолжается.
Дополнение
В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Было известно о 6 погибших, 4 из которых - в многоэтажке, а также 25 раненых. Под завалами, как сообщалось ранее, могли быть еще 5 человек.