Уже 10 человек стали жертвами атаки рф на Кривой Рог: в городе объявили траур

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"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура. По состоянию на 13:00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", - отметил Вилкул.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Было известно о 6 погибших, 4 из которых - в многоэтажке, а также 25 раненых. Под завалами, как сообщалось ранее, могли быть еще 5 человек.