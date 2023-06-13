60 людей залишились без житла внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг - Офіс президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок російської ракетної атаки по житловому будинку в Кривому Розі без домівок залишилися близько 60 людей, місцева влада має вирішити питання придбання нових квартир або ремонту пошкодженного будинку. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє УНН.
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"Місцева влада запропонує місця розселення. Поки що, наскільки ми розуміємо, більшість людей хочуть залишатися у своїх родичів, це зрозуміло, але всі вони отримають альтернативне житло від місцевої та обласної влади. Після того, як буде завершена експертиза саме цього житлового будинку, буде прийнято рішення: людям буде або придбане житло коштом місцевого і обласного бюджетів, або цей будинок буде відремонтовано", - сказав Кулеба.
Доповнення
За словами заступника керівника Офісу Президента, поруч зазнали пошкоджень ще п’ять багатоповерхових житлових будинків. Зараз у них уже відбуваються відновлювальні роботи.
Кулеба підкреслив, що протягом доби планують відновити вікна, двері, дахи, щоб люди могли знаходитися в нормальних умовах.
Також він зауважив, що буде ухвалено рішення щодо одноразової матеріальної допомоги постраждалим.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Внаслідок ракетного удару російських військ загинули 11 людей, 28 поранених. Пошуково-рятувальна операція біля пʼятиповерхівки завершена.