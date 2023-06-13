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60 человек остались без жилья в результате ракетной атаки на Кривой Рог - Офис президента

Киев • УНН

 • 996064 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате российской ракетной атаки по жилому дому в Кривом Роге без квартир остались около 60 человек, местные власти должны решить вопрос приобретения новых или ремонта пострадавшего дома. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает УНН.

60 человек остались без жилья в результате ракетной атаки на Кривой Рог - Офис президента

Цитата

"Местные власти предложат места расселения. Пока что, насколько мы понимаем, большинство людей хотят оставаться у своих родственников, это понятно, но все они получат альтернативное жилье от местной и областной власти. После того как будет завершена экспертиза именно этого жилого дома, будет принято решение: людям будет либо приобретено жилье за счет местного и областного бюджетов, либо этот дом будет отремонтирован", - сказал Кулеба.

Дополнение

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, рядом получили повреждения еще пять многоэтажных жилых домов. Сейчас в них уже происходят восстановительные работы.

Кулеба подчеркнул, что в течение суток планируют восстановить окна, двери, крыши, чтобы люди могли находиться в нормальных условиях.

Также он отметил, что будет принято решение о единовременной материальной помощи пострадавшим.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. В результате ракетного удара российских войск погибли 11 человек, 28 раненых. Поисково-спасательная операция возле пятиэтажки завершена.

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