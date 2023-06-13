Ракетная атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 36
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 36. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
"В Кривом Роге на вечер имеем 36 пострадавших от ракетных ударов. Из них 12 – в больнице, десять – "тяжелые". 11 человек погибли. Среди них и 17-летний парень", - сообщил Лысак.
Добавим
По его словам, Никопольщину, которая и без того страдает от проблем с водой, враг еще и без перестану обстреливает.
"Сегодня агрессор дважды ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Осколочное ранение получила 35-летняя женщина. Будет лечиться дома.
Повреждены 4 многоэтажки, библиотека и газопровод", - резюмировал глава ОГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 60 человек остались без жилья в результате ракетной атаки на Кривой Рог - Офис президента
Напомним
В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. В результате ракетного удара российских войск погибли 11 человек.