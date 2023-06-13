Ракетная атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 36

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"В Кривом Роге на вечер имеем 36 пострадавших от ракетных ударов. Из них 12 – в больнице, десять – "тяжелые". 11 человек погибли. Среди них и 17-летний парень", - сообщил Лысак.

Добавим

По его словам, Никопольщину, которая и без того страдает от проблем с водой, враг еще и без перестану обстреливает.

"Сегодня агрессор дважды ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Осколочное ранение получила 35-летняя женщина. Будет лечиться дома.

Повреждены 4 многоэтажки, библиотека и газопровод", - резюмировал глава ОГА.

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Напомним

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. В результате ракетного удара российских войск погибли 11 человек.