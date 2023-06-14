Вражеская ракетная атака на Одессу: 3 человека погибли, еще 13 получили ранения

Детали

Отмечается, что по уточненным данным враг направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море.

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Кроме того, попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушения в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв.м.

Сообщается, что 3 сотрудника склада погибли, еще 7 получили ранения. Сейчас продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Напомним

В результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 36.