Донецька область: у поліції показали наслідки атаки рф на Краматорськ і Костянтинівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліція Донецької області опублікувала відео рятувальної операції після атаки рф на Краматорськ і Костянтинівку, внаслідок яких загинули троє людей, та ще четверо отримали поранення. Про це пише УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал поліції Донецької області.
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"Російські війська атакували північ Донеччини ракетами Х-22. У Краматорську росія вбила двох людей, ще двоє зазнали поранень. У Костянтинівці одна людина загинула, двоє дістали травми", - йдеться в повідомленні поліції.
Деталі
На місцях ракетних ударів у Краматорську і Костянтинівці працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики, які доставляли постраждалих до лікарні.
У поліції заявили, що один із вбитих росією чоловіків переїхав до Краматорська в 2016 році з тимчасово окупованого Докучаєвська, бо не міг там жити. Він загинув під завалами будинку, зазначили в поліції.
За словами сусідів, у дворі, де вибухнула ракета, жило багато тварин. Господарі забирали з вулиці всіх, хто приблудився, але тепер улюбленців ніде не видно.
Доповнення
14 червня ракетного обстрілу зазнало місто Краматорськ, внаслідок якого під завалами двох зруйнованих житлових будинків опинилися люди.