У Краматорську після ворожого обстрілу можливі перебої водопостачання - МВА
Київ • УНН
Через обстріли у Краматорську можуть бути перебої з водопостачанням, мешканцям рекомендували кип'ятити воду перед вживанням.
Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську можливі перебої водопостачання, передає УНН із посиланням на Краматорську МВА.
У МВА наголосили, що вода, яка подається — технічна.
"Перед вживанням її необхідно обовʼязково прокипʼятити! У разі необхідності буде організовано підвезення води!" - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, у Краматорську внаслідок ворожого обстрілу промзони та житлових будинків було поранено трьох людей, двоє з яких отримали поранення.