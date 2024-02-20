У Краматорську після ворожого обстрілу можливі перебої водопостачання - МВА

Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську можливі перебої водопостачання, передає УНН із посиланням на Краматорську МВА.

У МВА наголосили, що вода, яка подається — технічна.

"Перед вживанням її необхідно обовʼязково прокипʼятити! У разі необхідності буде організовано підвезення води!" - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, у Краматорську внаслідок ворожого обстрілу промзони та житлових будинків було поранено трьох людей, двоє з яких отримали поранення.