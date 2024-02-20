В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

Вследствие вражеского обстрела в Краматорске возможны перебои водоснабжения, передает УНН со ссылкой на Краматорскую МВА.

В МВА отметили, что вода, которая подается - техническая.

"Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить! В случае необходимости будет организован подвоз воды!" - указано в сообщении.

Напомним

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов были ранены три человека, двое из которых получили ранения.