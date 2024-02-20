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В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 19:50  •  3305 просмотра

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Из-за обстрелов в Краматорске могут быть перебои с водоснабжением, жителям рекомендовали кипятить воду перед употреблением.

Вследствие вражеского обстрела в Краматорске возможны перебои водоснабжения, передает УНН со ссылкой на Краматорскую МВА.

В МВА отметили, что вода, которая подается - техническая.

"Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить! В случае необходимости будет организован подвоз воды!" - указано в сообщении.

Напомним

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов были ранены три человека, двое из которых получили ранения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
У Краматорську після ворожого обстрілу можливі перебої водопостачання - МВА
Water supply may be interrupted in Kramatorsk after enemy shelling - MBA
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В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

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