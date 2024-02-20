Вечерняя атака на Краматорск: известно о шести раненых, еще один человек вероятно под завалами

Шесть человек травмированы из-за ракетной атаки по Краматорску. Еще один человек вероятно находится под завалами. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Шестеро раненых в результате вечерней атаки оккупантов на Краматорск - прокуроры фиксируют последствия ракетного удара Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). - сообщили в прокуратуре региона.

Детали

Отмечается, что четверо раненых - это сотрудницы местного коммунального предприятия. На момент обстрела они находились на рабочих местах. Кроме того, травмы получили еще двое прохожих, которые шли по улице мимо одного из атакованных зданий. Это 50-летний мужчина и женщина 20 лет.

По данным прокуроров под завалами, вероятно, находится еще человек.

Контекст

По данным следователей 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

Тип вооружения, который армия рф использовала против мирного населения еще устанавливается.

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Напомним,

Ранее по сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов было известно что ранены три человека.

В МВА сообщили, что из-за атаки в Краматорске начались перебои с водоснабжением.