"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот
Киев • УНН
Белого кота, блуждающего среди руин дома, разрушенного россиянами во время ракетного обстрела Краматорска, сфотографировали украинские службы по чрезвычайным ситуациям.
Котика из Краматорска который бродит между руинами уничтоженного россиянами дома показали сразу две пресс-службы ГСЧС и МВД Украины, публикует его фотографии и УНН.
Белый пушистик среди руин... Краматорск... Среди руин жилого дома, уничтоженного в результате ракетного удара, блуждает белый кот. Его глаза поражают: в них страдание и одновременно невероятная сила воли.
Работники ГСЧС проверили физическое состояние пушистого и отпустили.
На мгновение почувствовав защиту в крепких руках спасателя, усач снова начинает ходить на месте, где когда-то был дом. Возможно, это был дом "его людей", которые оберегали и заботились о нем..
Болит всем. Даже усачам
Контекст
Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.
По данным прокуратуры из-за ракетной атаки по Краматорску шестеро травмированы, еще один человек вероятно находится под завалами.
"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот
Белого кота, блуждающего среди руин дома, разрушенного россиянами во время ракетного обстрела Краматорска, сфотографировали украинские службы по чрезвычайным ситуациям.
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