"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот

Котика из Краматорска который бродит между руинами уничтоженного россиянами дома показали сразу две пресс-службы ГСЧС и МВД Украины, публикует его фотографии и УНН.

Белый пушистик среди руин... Краматорск... Среди руин жилого дома, уничтоженного в результате ракетного удара, блуждает белый кот. Его глаза поражают: в них страдание и одновременно невероятная сила воли. - говорится в заметке под фото.

Работники ГСЧС проверили физическое состояние пушистого и отпустили.

На мгновение почувствовав защиту в крепких руках спасателя, усач снова начинает ходить на месте, где когда-то был дом. Возможно, это был дом "его людей", которые оберегали и заботились о нем.. - предположили в ГСЧС.

Болит всем. Даже усачам - добавили в МВД.

Контекст

Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

По данным прокуратуры из-за ракетной атаки по Краматорску шестеро травмированы, еще один человек вероятно находится под завалами.