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У Вінниці водій під наркотиками збив дівчину на переході

Київ • УНН

 • 438 перегляди

У Вінниці затримано 32-річного водія, який 12 липня збив 22-річну дівчину на нерегульованому пішохідному переході. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння, постраждалу госпіталізовано.

У Вінниці водій під наркотиками збив дівчину на переході

Правоохоронці затримали водія, який здійснив наїзд на дівчину-пішохода у Вінниці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Вінницької області.

Деталі

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 12 липня на вулиці А. Первозванного.

32-річний водій автомобіля Renault скоїв наїзд на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Під час освідування у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що водія затримали в процесуальному порядку. Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Постраждала госпіталізована.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України

- додали у поліції.

Там уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо

У Житомирі правоохоронець підозрюється у тому, що у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП, врізавшись у бетонну опору. Внаслідок аварії загинула 16-річна дівчина, інших пасажирів госпіталізовано.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Вінниця
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