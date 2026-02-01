$42.850.00
рф атакувала Слов'янськ трьома авіабомбами: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 24 перегляди

1 лютого російські окупанти завдали удару трьома фугасними авіабомбами по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки загинула 43-річна жінка, ще одна отримала поранення.

рф атакувала Слов'янськ трьома авіабомбами: є загиблі та поранені
Фото: www.facebook.com/Vadymlyakh

У неділю, 1 лютого, російські окупанти вдарили трьома фугасними авіабомбами по Слов'янську Донецької області. В результаті є загиблі і поранені, повідомляє УНН з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

Деталі

Як зазначив Лях, в результаті авіаудару трьома ФАБ-250 було пошкоджено:

  • 14 багатоповерхівок;
    • 3 автівки;
      • 1 відділення Нової пошти;
        • 1 коворінг-центр.

          Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська. Ще одна жінка, жителька Слов'янська, отримала поранення.

          Нагадаємо

          Через російський удар по Херсону загинув водій маршрутного таксі. Ще п'ятеро людей отримали поранення.

          Крім того, російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.

          Також росіяни повторно обстріляли Запоріжжя 1 лютого. Внаслідок удару також постраждало дві жінки, пошкоджені будинки в приватному секторі.

          Євген Устименко

