рф атакувала Слов'янськ трьома авіабомбами: є загиблі та поранені
Київ • УНН
1 лютого російські окупанти завдали удару трьома фугасними авіабомбами по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки загинула 43-річна жінка, ще одна отримала поранення.
У неділю, 1 лютого, російські окупанти вдарили трьома фугасними авіабомбами по Слов'янську Донецької області. В результаті є загиблі і поранені, повідомляє УНН з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.
Деталі
Як зазначив Лях, в результаті авіаудару трьома ФАБ-250 було пошкоджено:
- 14 багатоповерхівок;
- 3 автівки;
- 1 відділення Нової
пошти;
- 1 коворінг-центр.
Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська. Ще одна жінка, жителька Слов'янська, отримала поранення.
Нагадаємо
Через російський удар по Херсону загинув водій маршрутного таксі. Ще п'ятеро людей отримали поранення.
Крім того, російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.
Також росіяни повторно обстріляли Запоріжжя 1 лютого. Внаслідок удару також постраждало дві жінки, пошкоджені будинки в приватному секторі.