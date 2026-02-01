БПЛА рф знову атакували Запоріжжя 1 лютого: постраждали дві жінки

$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 10286 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 14458 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 31164 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 48956 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 34842 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32981 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26529 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16585 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14141 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ1 лютого, 03:48 • 9182 перегляди
Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави1 лютого, 04:26 • 5312 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto1 лютого, 05:39 • 13324 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 11135 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити08:24 • 4792 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 48502 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 77402 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 56021 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 62033 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 63578 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Неїжпапа
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Іран
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 11135 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 25624 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 28535 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 31574 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 32623 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild
Опалення

БПЛА рф знову атакували Запоріжжя 1 лютого: постраждали дві жінки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Росіяни повторно вдарили безпілотниками по Запоріжжю 1 лютого. Дві жінки госпіталізовані, пошкоджено сусідні будинки.

БПЛА рф знову атакували Запоріжжя 1 лютого: постраждали дві жінки
Фото: ДСНС України

росіяни 1 лютого знову завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Серед постраждалих, наразі дві жінки. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

росіяни завдали повторного удару безпілотниками по Запоріжжю. Попередньо, травмувалися дві жінки. Їх госпіталізували до лікарні. Кількість постраждалих уточнюється. Загорілася господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. На місці працюють усі екстрені служби

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя