БПЛА рф знову атакували Запоріжжя 1 лютого: постраждали дві жінки
Київ • УНН
Росіяни повторно вдарили безпілотниками по Запоріжжю 1 лютого. Дві жінки госпіталізовані, пошкоджено сусідні будинки.
Фото: ДСНС України
росіяни 1 лютого знову завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Серед постраждалих, наразі дві жінки. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
росіяни завдали повторного удару безпілотниками по Запоріжжю. Попередньо, травмувалися дві жінки. Їх госпіталізували до лікарні. Кількість постраждалих уточнюється. Загорілася господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. На місці працюють усі екстрені служби
Нагадаємо
російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.