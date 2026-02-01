$42.850.00
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 10299 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 14470 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 31176 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 48969 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 34845 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 32982 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26529 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16585 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14141 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
БПЛА рф снова атаковали Запорожье 1 февраля: пострадали две женщины

Киев • УНН

 • 30 просмотра

россияне повторно ударили беспилотниками по Запорожью 1 февраля. Две женщины госпитализированы, повреждены соседние дома.

БПЛА рф снова атаковали Запорожье 1 февраля: пострадали две женщины
Фото: ГСЧС Украины

россияне 1 февраля снова нанесли удар беспилотниками по Запорожью. Среди пострадавших, сейчас две женщины. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

россияне нанесли повторный удар беспилотниками по Запорожью. Предварительно, травмировались две женщины. Их госпитализировали в больницу. Количество пострадавших уточняется. Загорелась хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар. Взрывная волна повредила соседние дома. На месте работают все экстренные службы

 - говорится в сообщении.

Напомним

российские войска 1 февраля нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Количество пострадавших достигло шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье