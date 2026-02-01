БПЛА рф снова атаковали Запорожье 1 февраля: пострадали две женщины
Киев • УНН
россияне повторно ударили беспилотниками по Запорожью 1 февраля. Две женщины госпитализированы, повреждены соседние дома.
россияне 1 февраля снова нанесли удар беспилотниками по Запорожью. Среди пострадавших, сейчас две женщины. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
россияне нанесли повторный удар беспилотниками по Запорожью. Предварительно, травмировались две женщины. Их госпитализировали в больницу. Количество пострадавших уточняется. Загорелась хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар. Взрывная волна повредила соседние дома. На месте работают все экстренные службы
Напомним
российские войска 1 февраля нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Количество пострадавших достигло шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.