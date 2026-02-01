Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів поранені
Київ • УНН
У Херсоні маршрутний транспортний засіб з пасажирами потрапив під обстріл артилерією та дронами. Загинув водій, п'ятеро людей отримали поранення.
У Херсоні внаслідок чергового обстрілу міста артилерією та дронами під удар потрапив маршрутний транспортний засіб із пасажирами. Загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
Ворог атакує місто артилерією і дронами щодня. Під черговий обстріл потрапив маршрутний транспортний засіб із пасажирами. На місці загинув водій, ще п’ятеро громадян дістали поранення. Ми негайно прибули на місце події та спільно з небайдужими громадянами, медиками й колегами з інших підрозділів поліції надавали допомогу постраждалим. Дякую всім, хто долучився до надання допомоги. Щирі співчуття родині загиблого та швидкого одужання травмованим
Нагадаємо
російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.