Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів поранені

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 6310 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 10785 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 14855 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 31561 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 49325 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 34954 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 33068 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26563 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16603 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14162 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
62%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ1 лютого, 03:48 • 9566 перегляди
Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави1 лютого, 04:26 • 5510 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto1 лютого, 05:39 • 13521 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 11383 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити08:24 • 4972 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 48735 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 77612 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 56202 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 62239 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 63758 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Неїжпапа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Іран
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 11413 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 25713 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 28613 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 31645 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 32708 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild
Опалення

Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів поранені

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Херсоні маршрутний транспортний засіб з пасажирами потрапив під обстріл артилерією та дронами. Загинув водій, п'ятеро людей отримали поранення.

Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів поранені

У Херсоні внаслідок чергового обстрілу міста артилерією та дронами під удар потрапив маршрутний транспортний засіб із пасажирами. Загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Ворог атакує місто артилерією і дронами щодня. Під черговий обстріл потрапив маршрутний транспортний засіб із пасажирами. На місці загинув водій, ще п’ятеро громадян дістали поранення. Ми негайно прибули на місце події та спільно з небайдужими громадянами, медиками й колегами з інших підрозділів поліції надавали допомогу постраждалим. Дякую всім, хто долучився до надання допомоги. Щирі співчуття родині загиблого та швидкого одужання травмованим

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Олексій Білошицький
Війна в Україні
Запоріжжя
Херсон