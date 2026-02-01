Удар рф по Херсону: погиб водитель маршрутки, пятеро пассажиров ранены
Киев • УНН
В Херсоне маршрутное транспортное средство с пассажирами попало под обстрел артиллерией и дронами. Погиб водитель, пять человек получили ранения.
В Херсоне в результате очередного обстрела города артиллерией и дронами под удар попало маршрутное транспортное средство с пассажирами. Погиб водитель, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Подробности
Враг атакует город артиллерией и дронами ежедневно. Под очередной обстрел попало маршрутное транспортное средство с пассажирами. На месте погиб водитель, еще пятеро граждан получили ранения. Мы немедленно прибыли на место происшествия и совместно с неравнодушными гражданами, медиками и коллегами из других подразделений полиции оказывали помощь пострадавшим. Спасибо всем, кто присоединился к оказанию помощи. Искренние соболезнования семье погибшего и скорейшего выздоровления травмированным
Напомним
