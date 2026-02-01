$42.850.00
рф атаковала Славянск тремя авиабомбами: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 10 просмотра

1 февраля российские оккупанты нанесли удар тремя фугасными авиабомбами по Славянску Донецкой области. В результате атаки погибла 43-летняя женщина, еще одна получила ранения.

рф атаковала Славянск тремя авиабомбами: есть погибшие и раненые
Фото: www.facebook.com/Vadymlyakh

В воскресенье, 1 февраля, российские оккупанты ударили тремя фугасными авиабомбами по Славянску Донецкой области. В результате есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на начальника ГВА Вадима Ляха.

Детали

Как отметил Лях, в результате авиаудара тремя ФАБ-250 были повреждены:

  • 14 многоэтажек;
    • 3 автомобиля;
      • 1 отделение Новой почты;
        • 1 коворкинг-центр.

          В результате обстрела погибла 43-летняя женщина, жительница Краматорска. Еще одна женщина, жительница Славянска, получила ранения.

          Напомним

          Из-за российского удара по Херсону погиб водитель маршрутного такси. Еще пять человек получили ранения.

          Кроме того, российские войска 1 февраля нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Число пострадавших достигло шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.

          Также россияне повторно обстреляли Запорожье 1 февраля. В результате удара также пострадали две женщины, повреждены дома в частном секторе.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
          Недвижимость
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Нова Пошта
          Донецкая область
          Славянск
          FAB-250
          Краматорск
          Запорожье
          Херсон