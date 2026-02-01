рф атаковала Славянск тремя авиабомбами: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
1 февраля российские оккупанты нанесли удар тремя фугасными авиабомбами по Славянску Донецкой области. В результате атаки погибла 43-летняя женщина, еще одна получила ранения.
В воскресенье, 1 февраля, российские оккупанты ударили тремя фугасными авиабомбами по Славянску Донецкой области. В результате есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на начальника ГВА Вадима Ляха.
Детали
Как отметил Лях, в результате авиаудара тремя ФАБ-250 были повреждены:
- 14 многоэтажек;
- 3 автомобиля;
- 1 отделение Новой
почты;
- 1 коворкинг-центр.
В результате обстрела погибла 43-летняя женщина, жительница Краматорска. Еще одна женщина, жительница Славянска, получила ранения.
Напомним
Из-за российского удара по Херсону погиб водитель маршрутного такси. Еще пять человек получили ранения.
Кроме того, российские войска 1 февраля нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Число пострадавших достигло шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.
Также россияне повторно обстреляли Запорожье 1 февраля. В результате удара также пострадали две женщины, повреждены дома в частном секторе.