росіяни вночі вдарили трьома бомбами по центру Краматорська: 9 поранених

У Донецькій області російські війська вночі вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру Краматорська, відомо про 9 поранених, повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у понеділок у Facebook, пише УНН.

