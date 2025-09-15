$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 5138 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 7040 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12957 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20943 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 45227 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67776 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102517 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85195 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83475 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46293 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
росіяни вночі вдарили трьома бомбами по центру Краматорська: 9 поранених

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Російські війська о 23:10 вдарили трьома ФАБ-250 з модулем УМПК по центру Краматорська. Відомо про 9 поранених, яким надається медична допомога.

росіяни вночі вдарили трьома бомбами по центру Краматорська: 9 поранених

У Донецькій області російські війська вночі вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру Краматорська, відомо про 9 поранених, повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у понеділок у Facebook, пише УНН.

Уночі росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська. О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 9 поранених

- написав Гончаренко.

З його слів, усім постраждалим надається медична допомога.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 14 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Донецька область
ФАБ-250
Краматорськ