росіяни вночі вдарили трьома бомбами по центру Краматорська: 9 поранених
Київ • УНН
Російські війська о 23:10 вдарили трьома ФАБ-250 з модулем УМПК по центру Краматорська. Відомо про 9 поранених, яким надається медична допомога.
У Донецькій області російські війська вночі вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами по центру Краматорська, відомо про 9 поранених, повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у понеділок у Facebook, пише УНН.
Уночі росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська. О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 9 поранених
З його слів, усім постраждалим надається медична допомога.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 14 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.