россияне ночью ударили тремя бомбами по центру Краматорска: 9 раненых

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 5026 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 6936 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 12909 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 20887 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 45152 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67751 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102494 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85172 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83455 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46280 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
77%
755мм
Популярные новости
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон14 сентября, 21:07 • 9236 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 10344 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto00:48 • 10824 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 6286 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 8204 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 5026 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 12680 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 91039 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 63264 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 59808 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Сергей Брин
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Румыния
Беларусь
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 19781 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 26698 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 75511 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 59046 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 107655 просмотра
Актуальное
Старлинк
9К720 Искандер
Таймс
Бильд
E-6 Mercury

россияне ночью ударили тремя бомбами по центру Краматорска: 9 раненых

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Российские войска в 23:10 ударили тремя ФАБ-250 с модулем УМПК по центру Краматорска. Известно о 9 раненых, которым оказывается медицинская помощь.

россияне ночью ударили тремя бомбами по центру Краматорска: 9 раненых

В Донецкой области российские войска ночью ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру Краматорска, известно о 9 раненых, сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

Ночью россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска. В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых

- написал Гончаренко.

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 14 сентября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Мирнограде. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Донецкая область
FAB-250
Краматорск