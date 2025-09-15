россияне ночью ударили тремя бомбами по центру Краматорска: 9 раненых
Киев • УНН
Российские войска в 23:10 ударили тремя ФАБ-250 с модулем УМПК по центру Краматорска. Известно о 9 раненых, которым оказывается медицинская помощь.
В Донецкой области российские войска ночью ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру Краматорска, известно о 9 раненых, сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в понедельник в Facebook, пишет УНН.
Ночью россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска. В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых
По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 14 сентября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Мирнограде. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения.