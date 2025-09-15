россияне ночью ударили тремя бомбами по центру Краматорска: 9 раненых

В Донецкой области российские войска ночью ударили тремя 250-килограммовыми авиабомбами по центру Краматорска, известно о 9 раненых, сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

Ночью россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска. В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых