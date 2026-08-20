Армія рф атакувала Краматорськ авіабомбами, відомо про 10 поранених

$44.700.0751.870.04
ukenru
12:08 • 5764 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
11:56 • 11015 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo
09:44 • 27658 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
09:12 • 25610 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
08:32 • 23578 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
07:23 • 28393 перегляди
Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС
20 серпня, 06:05 • 29928 перегляди
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалихPhotoVideo
20 серпня, 05:20 • 20650 перегляди
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людейPhotoVideo
20 серпня, 04:31 • 23152 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
20 серпня, 01:53 • 30125 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+30°
5м/с
30%
745мм
Популярнi новини
Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки20 серпня, 03:30 • 25587 перегляди
"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену20 серпня, 04:15 • 20063 перегляди
Південь Одещини зазнав масованої російської атаки, є перебої зі світлом20 серпня, 05:53 • 17066 перегляди
рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"20 серпня, 06:45 • 3808 перегляди
Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозриVideo10:16 • 10309 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 68977 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 91719 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 78782 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 90488 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 87408 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Київська область
Сполучені Штати Америки
Бориспіль
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 64274 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 85545 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 120225 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 123448 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 129716 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Starlink
Опалення
Financial Times

Армія рф атакувала Краматорськ авіабомбами, відомо про 10 поранених

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Росіяни завдали по Краматорську дев’ять ударів авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджено 22 будинки, об’єкти торгівлі, бібліотеку й інфраструктуру.

Армія рф атакувала Краматорськ авіабомбами, відомо про 10 поранених

Окупанти завдали по Краматорську дев'ять ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ-250, відомо про 10 поранених цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Ворог завдав по місту 9 ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК. Станом на 15:30 відомо про 10 поранених цивільних. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру. Інформацію щодо частини місць влучань і остаточних наслідків ще уточнюємо 

- повідомив Філашкін.

У Словʼянську ворожий дрон влучив у магазин "Аврора", є поранені20.08.26, 15:38 • 458 переглядiв

За його словами, на одному з об’єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. Комунальні служби вже працюють на місцях, прибирають уламки та ліквідовують наслідки ударів.

росіяни чотири рази вдарили авіабомбами по Краматорську: серед поранених дитина18.08.26, 17:04 • 3728 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Вадим Філашкін
ФАБ-250
Краматорськ