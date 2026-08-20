Армія рф атакувала Краматорськ авіабомбами, відомо про 10 поранених
Київ • УНН
Росіяни завдали по Краматорську дев’ять ударів авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджено 22 будинки, об’єкти торгівлі, бібліотеку й інфраструктуру.
Окупанти завдали по Краматорську дев'ять ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ-250, відомо про 10 поранених цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Ворог завдав по місту 9 ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК. Станом на 15:30 відомо про 10 поранених цивільних. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру. Інформацію щодо частини місць влучань і остаточних наслідків ще уточнюємо
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За його словами, на одному з об’єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. Комунальні служби вже працюють на місцях, прибирають уламки та ліквідовують наслідки ударів.
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