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У Словʼянську ворожий дрон влучив у магазин "Аврора", є поранені

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Російський безпілотник атакував працюючий магазин у Словʼянську, де були покупці й персонал. Виникла пожежа, поранені троє людей.

У Словʼянську ворожий дрон влучив у магазин "Аврора", є поранені

У Словʼянську ворог атакував безпілотником магазин "Аврора", де перебували покупці й персонал, спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

У четвер, 20 серпня, на початку девʼятої години росіяни вдарили БПЛА по працюючому магазину у Словʼянську. В результаті спалахнула пожежа. У приміщенні на той час знаходилися покупці й персонал 

- повідомив Лях.

Додамо

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, о 08:20 ворог атакував Слов’янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Поранені 3 людини.

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Антоніна Туманова

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