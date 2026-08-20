У Словʼянську ворожий дрон влучив у магазин "Аврора", є поранені
Київ • УНН
Російський безпілотник атакував працюючий магазин у Словʼянську, де були покупці й персонал. Виникла пожежа, поранені троє людей.
У Словʼянську ворог атакував безпілотником магазин "Аврора", де перебували покупці й персонал, спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.
У четвер, 20 серпня, на початку девʼятої години росіяни вдарили БПЛА по працюючому магазину у Словʼянську. В результаті спалахнула пожежа. У приміщенні на той час знаходилися покупці й персонал
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Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, о 08:20 ворог атакував Слов’янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Поранені 3 людини.
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