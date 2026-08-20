У Словʼянську ворожий дрон влучив у магазин "Аврора", є поранені

У Словʼянську ворог атакував безпілотником магазин "Аврора", де перебували покупці й персонал, спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

У четвер, 20 серпня, на початку девʼятої години росіяни вдарили БПЛА по працюючому магазину у Словʼянську. В результаті спалахнула пожежа. У приміщенні на той час знаходилися покупці й персонал