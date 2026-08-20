В Славянске вражеский дрон попал в магазин «Аврора», есть раненые
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал работающий магазин в Славянске, где находились покупатели и персонал. Возник пожар, ранены три человека.
В Славянске враг атаковал беспилотником магазин «Аврора», где находились покупатели и персонал, вспыхнул пожар. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.
В четверг, 20 августа, в начале девятого часа россияне нанесли удар БПЛА по работающему магазину в Славянске. В результате вспыхнул пожар. В помещении в это время находились покупатели и персонал
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Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в 08:20 враг атаковал Славянск беспилотниками. Попадание произошло в магазин в жилом микрорайоне, возник пожар. Ранены 3 человека.
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