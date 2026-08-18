росіяни чотири рази вдарили авіабомбами по Краматорську: серед поранених дитина
Київ • УНН
18 серпня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську, влучивши у багатоквартирний будинок. Поранено жінку, чоловіка та 11-річного хлопчика, пошкоджено 4 будинки та 3 авто.
Російські війська знову скоїли бомбардування Краматорська, трьох цивільних поранено, серед них – 11-річний хлопчик, повідомили у вівторок в Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, 18 серпня російські війська здійснили чотири авіаудари по Краматорську, застосувавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.
"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - вказано у повідомленні.
Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 3 легкові автомобілі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними поліції Донеччини, протягом 17 серпня правоохоронці зафіксували 1 268 влучань по лінії фронту та житловому сектору, під вогнем перебували 8 населених пунктів, одна людина загинула, ще 5 зазнали поранень.