россияне четыре раза ударили авиабомбами по Краматорску: среди раненых ребёнок

Российские войска вновь подвергли Краматорск бомбардировке, три мирных жителя получили ранения, среди них — 11-летний мальчик, сообщили во вторник в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 18 августа российские войска нанесли по Краматорску четыре авиаудара, применив "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"Одно из средств поражения попало в многоквартирный дом. В результате обстрела по местам проживания были ранены мужчина и женщина в возрасте 71 и 84 лет, а также 11-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, ссадины и контузии", — указано в сообщении.

Повреждены 4 многоквартирных дома и 3 легковых автомобиля.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, в течение 17 августа правоохранители зафиксировали 1 268 попаданий по линии фронта и жилому сектору, под огнём находились 8 населённых пунктов, один человек погиб, ещё 5 получили ранения.