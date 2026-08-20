Армия рф атаковала Краматорск авиабомбами, известно о 10 раненых
Киев • УНН
Россияне нанесли по Краматорску девять ударов авиабомбами ФАБ-250. Повреждены 22 дома, объекты торговли, библиотека и инфраструктура.
Оккупанты нанесли по Краматорску девять ударов, предварительно — авиабомбами ФАБ-250, известно о 10 раненых гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Враг нанес по городу 9 ударов, предварительно — авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК. По состоянию на 15:30 известно о 10 раненых гражданских. Повреждены 22 многоквартирных дома, торговые объекты, библиотека и критическая инфраструктура. Информацию относительно части мест попаданий и окончательных последствий еще уточняем
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По его словам, на одном из объектов спасатели продолжают тушить пожар. Коммунальные службы уже работают на местах, убирают обломки и ликвидируют последствия ударов.
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