Війська рф скинули чотири авіабомби на Краматорськ, загинули двоє людей
Київ • УНН
російські війська вдарили по Краматорську чотирма авіабомбами ФАБ-250. Загинули двоє чоловіків, ще четверо людей поранені.
У понеділок вранці російські загарбники скинули 4 авіабомби на Краматорськ Донецької області, влучили у багатоповерхівки, загинули 2 людини. Про це повідомляє Краматорська міськрада, пише УНН.
Сьогодні, 7 вересня, на світанку російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорській громаді. Усього з 5.34 до 5.52 ворог здійснив чотири удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250 з УМПК
Повідомляється, що два влучання зафіксовано у багатоквартирні житлові будинки в центральній частині міста, ще один удар припав по мостовій споруді в селищі Ясногірка.
Поблизу багатоквартирного будинку в центрі міста зафіксовано падіння боєприпасу, який не здетонував.
Також відомо про пошкодження трьох багатоквартирних житлових будинків у центральній частині Краматорська.
Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків 1959 та 1980 року народження.
Ще четверо краматорців отримали поранення: чоловік 1966 року народження та жінки 1965, 1968 і 1947 років народження.
На місцях ударів працюють відповідні служби. Наслідки атаки та обсяги пошкоджень уточнюються
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