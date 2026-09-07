Войска рф сбросили четыре авиабомбы на Краматорск, погибли два человека
Киев • УНН
Российские войска ударили по Краматорску четырьмя авиабомбами ФАБ-250. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.
В понедельник утром российские захватчики сбросили 4 авиабомбы на Краматорск Донецкой области, попали в многоэтажные дома, погибли 2 человека. Об этом сообщает Краматорский городской совет, пишет УНН.
Сегодня, 7 сентября, на рассвете российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорской общине. Всего с 5:34 до 5:52 враг нанес четыре удара с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК
Сообщается, что два попадания зафиксированы в многоквартирные жилые дома в центральной части города, еще один удар пришелся по мостовому сооружению в поселке Ясногорка.
Вблизи многоквартирного дома в центре города зафиксировано падение боеприпаса, который не сдетонировал.
Также известно о повреждении трех многоквартирных жилых домов в центральной части Краматорска.
В результате российской атаки погибли двое мужчин 1959 и 1980 годов рождения.
Еще четверо краматорчан получили ранения: мужчина 1966 года рождения и женщины 1965, 1968 и 1947 годов рождения.
На местах ударов работают соответствующие службы. Последствия атаки и объемы повреждений уточняются
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