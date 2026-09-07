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Войска рф сбросили четыре авиабомбы на Краматорск, погибли два человека

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Российские войска ударили по Краматорску четырьмя авиабомбами ФАБ-250. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.

Войска рф сбросили четыре авиабомбы на Краматорск, погибли два человека

В понедельник утром российские захватчики сбросили 4 авиабомбы на Краматорск Донецкой области, попали в многоэтажные дома, погибли 2 человека. Об этом сообщает Краматорский городской совет, пишет УНН.

Сегодня, 7 сентября, на рассвете российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорской общине. Всего с 5:34 до 5:52 враг нанес четыре удара с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК

- говорится в сообщении.

Сообщается, что два попадания зафиксированы в многоквартирные жилые дома в центральной части города, еще один удар пришелся по мостовому сооружению в поселке Ясногорка.

Вблизи многоквартирного дома в центре города зафиксировано падение боеприпаса, который не сдетонировал.

Также известно о повреждении трех многоквартирных жилых домов в центральной части Краматорска.

В результате российской атаки погибли двое мужчин 1959 и 1980 годов рождения.

Еще четверо краматорчан получили ранения: мужчина 1966 года рождения и женщины 1965, 1968 и 1947 годов рождения.

На местах ударов работают соответствующие службы. Последствия атаки и объемы повреждений уточняются

- отметили в городском совете.

В Краматорске приостановили выплаты по программе "єВідновлення" за повреждённое имущество27.08.26, 17:38 • 9568 просмотров

Ольга Розгон

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