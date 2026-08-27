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В Краматорске приостановили выплаты по программе "єВідновлення" за повреждённое имущество

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

В Краматорской общине приостановили выплаты за повреждённое имущество из-за статуса зоны активных боевых действий. За разрушенное имущество компенсацию выплатят без изменений.

В Краматорске приостановили выплаты по программе "єВідновлення" за повреждённое имущество

В Краматорске приостанавливаются выплаты по программе «єВідновлення» за повреждённое россиянами имущество, передаёт УНН со ссылкой на городской совет Краматорска.

Детали

Как сообщили в городском совете, в соответствии с Порядком предоставления компенсации за повреждённое имущество по государственной программе «єВідновлення» в территориальных общинах, внесённых в перечень зон активных боевых действий (Краматорская община внесена в перечень зон активных боевых действий с 21.08.26), выплаты компенсаций за повреждённое имущество приостанавливаются.

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Однако программа компенсаций за разрушенное имущество продолжает действовать без изменений.

В городском совете Краматорска добавили, что заявки на компенсацию за повреждённое имущество, поданные до 21.08.26, будут обработаны комиссией по программе «єВідновлення» в порядке очереди.

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Антонина Туманова

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