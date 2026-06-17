Помощь на жилье через єВідновлення: кому дают сертификат, а кому — ваучер
Киев • УНН
Сертификаты выдают за уничтоженное имущество, а ваучеры — ветеранам-переселенцам с оккупированных территорий. Оба вида помощи позволяют купить новое жилье.
Государственная программа еВосстановление (єВідновлення) предусматривает несколько инструментов помощи украинцам, которые потеряли жилье или не могут пользоваться им из-за российской агрессии. Среди них — жилищный сертификат, денежная компенсация для восстановления на собственном земельном участке и жилищный ваучер.
Эти механизмы имеют общую цель — помочь людям решить жилищный вопрос после потери дома из-за войны. В то же время они рассчитаны на разные категории получателей и имеют разные правовые последствия.
В чем различие между жилищным сертификатом и ваучером и при каких условиях украинцы могут их получить, разобрался УНН.
Кто может получить жилищный сертификат
Жилищный сертификат предназначен для владельцев жилья, которое разрушили российские военные во время ракетно-дроновых атак или артобстрелов.
Речь идет о людях, которые имели право собственности на разрушенную квартиру, дом или другой жилой объект и обращаются за компенсацией для приобретения нового жилья.
В рамках программы еВосстановление для таких владельцев также действует денежная компенсация для восстановления на собственном земельном участке. То есть государственную поддержку можно использовать как для покупки другого жилья, так и для восстановления поврежденного жилья, если состояние дома позволяет это сделать.
Кто может получить жилищный ваучер
Жилищный ваучер ввели в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий". На первом этапе он доступен не всем ВПЛ, а только отдельным категориям.
Воспользоваться ваучером могут внутренне перемещенные лица с ВОТ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Важное отличие: для получения жилищного ваучера не нужно прекращать право собственности на жилье, оставшееся на временно оккупированной территории. Человек может не иметь фактического доступа к такому имуществу, но юридически оставаться его владельцем.
Что общего между сертификатом и ваучером
Оба механизма работают на базе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. В обоих случаях помощь предоставляется после того, как человек подает заявление. Следующий этап — проверка его персональных данных и документов.
Заявления рассматривают местные комиссии, созданные при органах местного самоуправления или военных администрациях. После верификации решение комиссии утверждает уполномоченный орган.
Срок рассмотрения заявления по обоим механизмам — до 30 календарных дней. Также предусмотрены проверки заявителя и предоставление справки об отсутствии судимости.
Как можно использовать средства
И жилищный сертификат, и жилищный ваучер предназначены для приобретения жилья. Для покупки одного жилого объекта можно объединять несколько жилищных сертификатов или несколько жилищных ваучеров между собой. Условие — средства по ним должны забронировать одновременно.
Если деньги по сертификату или ваучеру еще не забронировали, это нужно учитывать во время договоренностей с продавцом. Покупателю стоит учитывать график финансирования по программе, чтобы не создать рисков при заключении сделки.
Если человек не использовал средства по сертификату или ваучеру в течение установленного срока, их возвращают государству. После этого деньги могут направить на финансирование других заявителей, стоящих в очереди.
Ограничения после приобретения жилья: что нужно знать и учесть
В обоих случаях на приобретенное жилье устанавливают запрет на отчуждение сроком на пять лет. Это означает, что в течение этого периода владелец не может продать или иным способом произвести отчуждение жилья.
Такое же правило применяется к жилью, восстановленному за средства денежной компенсации. Ограничение необходимо, чтобы государственная помощь использовалась для решения жилищного вопроса, а не для перепродажи имущества.
Право собственности и требования к государству-агрессору
Одно из главных отличий между жилищным сертификатом и жилищным ваучером касается права собственности.
В случае получения компенсации за уничтоженное жилье право собственности на разрушенный объект прекращается. Кроме того, получатель уступает государству право требования к государству-агрессору на сумму полученной компенсации.
В случае жилищного ваучера прекращение права собственности на жилье на ВОТ не требуется. В то же время после приобретения жилья получатель также уступает право требования к государству-агрессору на сумму предоставленной помощи.
Можно ли унаследовать право на жилищную помощь
Право на компенсацию за уничтоженное жилье можно унаследовать в соответствии с законодательством.
Для жилищного ваучера такую возможность не предусмотрели. Это означает, что право на получение ваучера привязано к конкретному лицу и его статусу.
В чем главная разница между жилищным сертификатом и ваучером
Жилищный сертификат и жилищный ваучер — не взаимозаменяемые инструменты. Сертификат ориентирован на владельцев уничтоженного жилья. Ваучер направлен на отдельные категории ВПЛ с временно оккупированных территорий.
Общими для обоих механизмов являются участие в программе еВосстановление, заявительный порядок, рассмотрение через местные комиссии, срок рассмотрения до 30 календарных дней, проверка заявителя, возможность объединения нескольких сертификатов или нескольких ваучеров и пятилетний запрет на отчуждение приобретенного жилья.
Напомним
Ранее мы писали о том, что владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, даже если дом находится в зоне обстрелов. Программа "еВосстановление" позволяет дистанционное обследование поврежденных объектов с помощью фото, видео и спутниковых снимков.