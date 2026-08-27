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У Краматорську призупинили виплати єВідновлення за пошкоджене майно

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

У Краматорській громаді призупинили виплати за пошкоджене майно через статус зони активних бойових дій. Зруйноване майно компенсують без змін.

У Краматорську призупинили виплати єВідновлення за пошкоджене майно

У Краматорську призупиняють виплати єВідновлення за пошкоджене росіянами майно, передає УНН із посиланням на міську раду Краматорська.

Деталі

Як повідомили у міській раді, відповідно до Порядку надання компенсації за пошкоджене майно по державній програмі єВідновлення, в територіальних громадах внесених до переліку зони активних бойових дій (Краматорська громада внесена до переліку зони активних бойових дій від 21.08.26), призупиняються виплати компенсацій за пошкоджене майно.

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Проте програма компенсацій за зруйноване майно продовжує діяти без змін.

У Міській раді Краматорська додали, що заявки на компенсацію за пошкоджене майно, подані до 21.08.26, будуть відпрацьовані комісією з єВідновлення згідно з чергою.

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Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Краматорськ