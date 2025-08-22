росіяни обстріляли Костянтинівку: місто залишилося без газу, пошкоджені будинки та інфраструктура

Унаслідок ворожих атак по місту Костантинівка Донецької області зруйновано газорозподільну станцію, знищено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили у "Донецькоблгазі" та міській військовій адміністрації, пише УНН.

З початку доби 22 серпня російські війська здійснили масовані обстріли Костянтинівки, застосовуючи ударні FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250. Унаслідок атак було пошкоджено десятки цивільних об’єктів, зокрема приватні та багатоквартирні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та ключову газорозподільну станцію міста.

За словами голови правління АТ "Донецькоблгаз" Вадима Батія, обстріл вивів з ладу газорозподільну станцію, що належить ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". Через численні пошкодження підтримувати тиск у мережі виявилося неможливим, тому подачу газу мешканцям було повністю припинено. Відновлювальні роботи наразі неможливі через безпекові ризики для аварійних бригад і дефіцит персоналу.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов підтвердив, що внаслідок ударів постраждали як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури. Відомо про одного пораненого цивільного.

Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права