росіяни обстріляли Костянтинівку: місто залишилося без газу, пошкоджені будинки та інфраструктура

09:34 • 8 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 2212 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 2100 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 8920 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 19132 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 38079 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
21 серпня, 12:55 • 36289 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
21 серпня, 12:13 • 45402 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24322 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
21 серпня, 10:22 • 34934 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною - CBS News21 серпня, 23:45 • 5850 перегляди
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22 серпня, 00:11 • 10791 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 14783 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 15646 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 12929 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 38075 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 11356 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 12:13 • 45401 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 116223 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 139820 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 14814 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 79520 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 73225 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 71405 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 97679 перегляди
росіяни обстріляли Костянтинівку: місто залишилося без газу, пошкоджені будинки та інфраструктура

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Місто Костянтинівка зазнало масованих обстрілів російськими військами, що призвело до руйнування газорозподільної станції та житлових будинків. Подача газу мешканцям повністю припинена, є один поранений цивільний.

росіяни обстріляли Костянтинівку: місто залишилося без газу, пошкоджені будинки та інфраструктура

Унаслідок ворожих атак по місту Костантинівка Донецької області зруйновано газорозподільну станцію, знищено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили у "Донецькоблгазі" та міській військовій адміністрації, пише УНН.

Деталі

З початку доби 22 серпня російські війська здійснили масовані обстріли Костянтинівки, застосовуючи ударні FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250. Унаслідок атак було пошкоджено десятки цивільних об’єктів, зокрема приватні та багатоквартирні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та ключову газорозподільну станцію міста.

За словами голови правління АТ "Донецькоблгаз" Вадима Батія, обстріл вивів з ладу газорозподільну станцію, що належить ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". Через численні пошкодження підтримувати тиск у мережі виявилося неможливим, тому подачу газу мешканцям було повністю припинено. Відновлювальні роботи наразі неможливі через безпекові ризики для аварійних бригад і дефіцит персоналу.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов підтвердив, що внаслідок ударів постраждали як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури. Відомо про одного пораненого цивільного.

Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права

- заявив Горбунов.

Нагадаємо

20 серпня росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", цілячись у цивільну інфраструктуру. Загинуло троє людей, четверо отримали поранення, зруйновано торгові павільйони та будинки.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Донецька область
ФАБ-250
БМ-30 «Смерч»
Укрпошта
Україна
Костянтинівка