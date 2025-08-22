$41.220.16
россияне обстреляли Константиновку: город остался без газа, повреждены дома и инфраструктура

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Город Константиновка подвергся массированным обстрелам российскими войсками, что привело к разрушению газораспределительной станции и жилых домов. Подача газа жителям полностью прекращена, есть один раненый гражданский.

россияне обстреляли Константиновку: город остался без газа, повреждены дома и инфраструктура

В результате вражеских атак по городу Константиновка Донецкой области разрушена газораспределительная станция, уничтожены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в "Донецкоблгазе" и городской военной администрации, пишет УНН.

Детали

С начала суток 22 августа российские войска совершили массированные обстрелы Константиновки, применяя ударные FPV-дроны и авиабомбы ФАБ-250. В результате атак были повреждены десятки гражданских объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, магазин, здание "Укрпочты" и ключевая газораспределительная станция города.

По словам председателя правления АО "Донецкоблгаз" Вадима Батия, обстрел вывел из строя газораспределительную станцию, принадлежащую ООО "Оператор газотранспортных систем Украины". Из-за многочисленных повреждений поддерживать давление в сети оказалось невозможным, поэтому подача газа жителям была полностью прекращена. Восстановительные работы пока невозможны из-за рисков безопасности для аварийных бригад и дефицита персонала.

Начальник городской военной администрации Сергей Горбунов подтвердил, что в результате ударов пострадали как жилые дома, так и объекты инфраструктуры. Известно об одном раненом гражданском.

Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права

- заявил Горбунов.

Напомним

20 августа россияне обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", целясь в гражданскую инфраструктуру. Погибли три человека, четверо получили ранения, разрушены торговые павильоны и дома.

Степан Гафтко

