Справу двох генералів рф за знищення Оскільського водосховища передали до суду, інкримінують екоцид - Кравченко

Оскільське водосховище входило до десятки найбільших в Україні за площею та об’ємом. російські військові цілеспрямовано нищили його греблю. Прокурори встановили причетних - до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох російських генералів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

За словами Генпрокурора, до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох російських генералів: Маковецькому Олегу, командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу, уродженцю Харківщини та Цокову Олегу, командувачу 20-ї загальновійськової армії цього ж округу. Їм інкриміновано екоцид (ч. 2 ст. 28, ст. 441 КК України) та порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року).

За їхніми наказами по греблі завдавали авіаційних ударів із винищувачів − застосовували ракети "Х-59" і фугасні авіабомби "ФАБ-250/500/1500". Докази зібрано безпосередньо на місці події. Збройні Сили України збили винищувач, з якого здійснювалися удари по греблі. У вересні 2022 року під час відступу з Харківської області російські військові замінували та підірвали шлюзові конструкції дамби. Греблю було повністю знищено. Водосховище втратило до 70% води. Розмито родючі ґрунти

Генпрокурор наголосив, що зазнала руйнівних змін екосистема річки Сіверський Донець. Під загрозою знищення опинилися флора і фауна.

Комплексні судові інженерно-екологічні, інженерно-технічні та економічні експертизи підтвердили: це соціально-техногенно-екологічна катастрофа, що призвела до надзвичайної ситуації державного рівня. Збитки довкіллю − понад 39,1 млрд гривень

За словами Кравченка, знищення гідроспоруд це не військова необхідність. Це цілеспрямований удар по цивільних та довкіллю.

Оскільське водосховище було. росія зробила все, щоб його не стало. Ці злочини мають конкретних виконавців і вони нестимуть відповідальність. Працюємо далі