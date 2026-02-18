$43.260.09
Популярнi новини
Справу двох генералів рф за знищення Оскільського водосховища передали до суду, інкримінують екоцид - Кравченко

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Двом російським генералам інкриміновано екоцид та порушення законів війни за знищення греблі Оскільського водосховища. Збитки довкіллю оцінено у понад 39,1 млрд гривень.

Оскільське водосховище входило до десятки найбільших в Україні за площею та об’ємом.  російські військові цілеспрямовано нищили його греблю. Прокурори встановили причетних - до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох російських генералів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Російські генерали знищили греблю Оскільського водосховища. Справу передано до суду. Ще донедавна Оскільське водосховище входило до десятки найбільших в Україні за площею та об’ємом. Весною 2022 року російські військові цілеспрямовано нищили його греблю. Прокурори встановили причетних 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох російських генералів: Маковецькому Олегу, командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу, уродженцю Харківщини та Цокову Олегу, командувачу 20-ї загальновійськової армії цього ж округу. Їм інкриміновано екоцид (ч. 2 ст. 28, ст. 441 КК України) та порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року).

За її рішенням арештували активіста Едема Бекірова: Генпрокурор Кравченко заявив, що "суддя" з Криму отримала 15 років за ґратами09.02.26, 18:10 • 3052 перегляди

За їхніми наказами по греблі завдавали авіаційних ударів із винищувачів − застосовували ракети "Х-59" і фугасні авіабомби "ФАБ-250/500/1500". Докази зібрано безпосередньо на місці події. Збройні Сили України збили винищувач, з якого здійснювалися удари по греблі. У вересні 2022 року під час відступу з Харківської області російські військові замінували та підірвали шлюзові конструкції дамби. Греблю було повністю знищено. Водосховище втратило до 70% води. Розмито родючі ґрунти 

- додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що зазнала руйнівних змін екосистема річки Сіверський Донець. Під загрозою знищення опинилися флора і фауна.

Комплексні судові інженерно-екологічні, інженерно-технічні та економічні експертизи підтвердили: це соціально-техногенно-екологічна катастрофа, що призвела до надзвичайної ситуації державного рівня. Збитки довкіллю − понад 39,1 млрд гривень 

- додав він.

За словами Кравченка, знищення гідроспоруд це не військова необхідність. Це цілеспрямований удар по цивільних та довкіллю.

Оскільське водосховище було. росія зробила все, щоб його не стало. Ці злочини мають конкретних виконавців і вони нестимуть відповідальність. Працюємо далі 

- резюмував Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі03.02.26, 17:50 • 4067 переглядiв

Антоніна Туманова

