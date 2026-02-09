За її рішенням арештували активіста Едема Бекірова: Генпрокурор Кравченко заявив, що "суддя" з Криму отримала 15 років за ґратами
Київ • УНН
Суддя окупаційного суду Криму засуджена до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за арешти українських військових та переслідування активістів. Трьом суддям Апеляційного військового суду рф повідомлено про підозру за залишення в силі незаконного вироку українському військовополоненому.
"Cуддя" окупаційного суду Криму, за чиїми рішеннями арештовували українських військових та переслідували активістів, отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще троє суддів Апеляційного військового суду рф - підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і наголосив - "кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом", передає УНН.
Окупаційні "суди" в Криму як інструмент репресій. Я вважаю принциповим називати речі своїми іменами: ті, хто ухвалює незаконні вироки українським військовим і цивільним є співучасниками воєнних злочинів. Повідомлено про підозру трьом суддям Апеляційного військового суду рф. У 2024 році вони фактично залишили в силі незаконний вирок українському військовополоненому, бійцю ГУР МО України, засудженому майже до 20 років ув’язнення за сфабрикованими "терористичними" обвинуваченнями
За словами Генпрокурора, також в Україні ухвалено вирок так званій "судді" окупаційного суду Криму 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме її рішеннями арештовували українських військових, переслідували проукраїнських активістів і журналістів, зокрема кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.
Переконаний: кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом
Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі03.02.26, 17:50 • 3983 перегляди