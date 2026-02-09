$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 678 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 3052 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 17604 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 33043 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 37170 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54230 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52504 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42203 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40499 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27050 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Публікації
Ексклюзиви
За її рішенням арештували активіста Едема Бекірова: Генпрокурор Кравченко заявив, що "суддя" з Криму отримала 15 років за ґратами

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Суддя окупаційного суду Криму засуджена до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за арешти українських військових та переслідування активістів. Трьом суддям Апеляційного військового суду рф повідомлено про підозру за залишення в силі незаконного вироку українському військовополоненому.

За її рішенням арештували активіста Едема Бекірова: Генпрокурор Кравченко заявив, що "суддя" з Криму отримала 15 років за ґратами

"Cуддя" окупаційного суду Криму, за чиїми рішеннями арештовували українських військових та переслідували активістів, отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще троє суддів Апеляційного військового суду рф - підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і наголосив - "кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом", передає УНН.

Окупаційні "суди" в Криму як інструмент репресій. Я вважаю принциповим називати речі своїми іменами: ті, хто ухвалює незаконні вироки українським військовим і цивільним є співучасниками воєнних злочинів. Повідомлено про підозру трьом суддям Апеляційного військового суду рф. У 2024 році вони фактично залишили в силі незаконний вирок українському військовополоненому, бійцю ГУР МО України, засудженому майже до 20 років ув’язнення за сфабрикованими "терористичними" обвинуваченнями 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, також в Україні ухвалено вирок так званій "судді" окупаційного суду Криму 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме її рішеннями арештовували українських військових, переслідували проукраїнських активістів і журналістів, зокрема кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.

Переконаний: кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом 

- резюмував Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі03.02.26, 17:50 • 3983 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим
Україна