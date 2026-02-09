$43.050.09
Эксклюзив
16:18 • 1454 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 3934 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 18115 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 33574 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 37496 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 54433 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52659 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42275 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40556 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27086 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
По ее решению арестовали активиста Эдема Бекирова: Генпрокурор Кравченко заявил, что "судья" из Крыма получила 15 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Судья оккупационного суда Крыма приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества за аресты украинских военных и преследование активистов. Трем судьям Апелляционного военного суда рф сообщено о подозрении за оставление в силе незаконного приговора украинскому военнопленному.

По ее решению арестовали активиста Эдема Бекирова: Генпрокурор Кравченко заявил, что "судья" из Крыма получила 15 лет за решеткой

"Судья" оккупационного суда Крыма, по чьим решениям арестовывали украинских военных и преследовали активистов, получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трое судей Апелляционного военного суда рф - подозрения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и подчеркнул - "каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом", передает УНН.

Оккупационные "суды" в Крыму как инструмент репрессий. Я считаю принципиальным называть вещи своими именами: те, кто выносит незаконные приговоры украинским военным и гражданским, являются соучастниками военных преступлений. Сообщено о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда рф. В 2024 году они фактически оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному, бойцу ГУР МО Украины, осужденному почти к 20 годам заключения по сфабрикованным "террористическим" обвинениям

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, также в Украине вынесен приговор так называемой "судье" оккупационного суда Крыма - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно ее решениями арестовывали украинских военных, преследовали проукраинских активистов и журналистов, в частности крымскотатарского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

Убежден: каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом

- резюмировал Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: уже идентифицировали 211 человек, причастных к зверствам в Буче и Бучанском районе03.02.26, 17:50 • 3985 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Руслан Кравченко
Главное управление разведки Украины
Крым
Украина