По ее решению арестовали активиста Эдема Бекирова: Генпрокурор Кравченко заявил, что "судья" из Крыма получила 15 лет за решеткой
Киев • УНН
Судья оккупационного суда Крыма приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества за аресты украинских военных и преследование активистов. Трем судьям Апелляционного военного суда рф сообщено о подозрении за оставление в силе незаконного приговора украинскому военнопленному.
"Судья" оккупационного суда Крыма, по чьим решениям арестовывали украинских военных и преследовали активистов, получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трое судей Апелляционного военного суда рф - подозрения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и подчеркнул - "каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом", передает УНН.
Оккупационные "суды" в Крыму как инструмент репрессий. Я считаю принципиальным называть вещи своими именами: те, кто выносит незаконные приговоры украинским военным и гражданским, являются соучастниками военных преступлений. Сообщено о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда рф. В 2024 году они фактически оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному, бойцу ГУР МО Украины, осужденному почти к 20 годам заключения по сфабрикованным "террористическим" обвинениям
По словам Генпрокурора, также в Украине вынесен приговор так называемой "судье" оккупационного суда Крыма - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно ее решениями арестовывали украинских военных, преследовали проукраинских активистов и журналистов, в частности крымскотатарского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.
Убежден: каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом
