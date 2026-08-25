Кількість поранених у результаті атаки рф на Краматорськ зросла до 21

У Краматорську після атаки рф кількість поранених зросла до 21, серед яких - немовля, передає УНН із посиланням на міську раду Краматорська.

Деталі

Ворог застосував для авіаудару по Краматорську девʼять ФАБ-250.

Як повідомили у міській раді Краматорська, у результаті атаки пошкоджено 34 багатоповерхівки, три заклади освіти та критична інфраструктура.

Працюють всі відповідні служби та комунальні аварійні бригади.

Нагадаємо

Ворог атакував Краматорськ девʼятьма ФАБ-250, було відомо про 19 поранених.