Кількість поранених у результаті атаки рф на Краматорськ зросла до 21
Київ • УНН
росія атакувала Краматорськ дев’ятьма ФАБ-250. Пошкоджено 34 будинки, три заклади освіти та критичну інфраструктуру.
У Краматорську після атаки рф кількість поранених зросла до 21, серед яких - немовля, передає УНН із посиланням на міську раду Краматорська.
Деталі
Ворог застосував для авіаудару по Краматорську девʼять ФАБ-250.
Як повідомили у міській раді Краматорська, у результаті атаки пошкоджено 34 багатоповерхівки, три заклади освіти та критична інфраструктура.
Працюють всі відповідні служби та комунальні аварійні бригади.
Нагадаємо
Ворог атакував Краматорськ девʼятьма ФАБ-250, було відомо про 19 поранених.