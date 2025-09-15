Кількість постраждалих від ударів рф по Краматорську зросла до 11: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічних ударів по Краматорську 11 людей отримали поранення. Пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти та інші будівлі.
Кількість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Краматорську на Донеччині зросла до 11, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Краматорськ оговтується від нічних обстрілів - вчора о 23:10 окупанти завдали 4 удари ФАБ-250 по центру міста. Поранення різного ступеню отримали 11 жителів міста, усім уже надано необхідну медичну допомогу
З його слів, внаслідок обстрілу пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці.
Раніше було відомо про 9 постраждалих.
Поліція Донеччини показала наслідки ворожого удару по Краматорську.
Доповнення
За даними ГУНП в області, на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли дві людини загинули, ще 25 - зазнали поранень. За 14 вересня поліція зафіксувала 2 704 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, Ямпіль, села Андріївка, Василівка, Очеретине, Шостаківка. Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти, з них 35 житлових будинків.