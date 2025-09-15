$41.280.03
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 28035 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 23675 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 24957 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 31761 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 54122 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71699 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104993 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87192 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85392 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 28035 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 21406 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 100148 перегляди
Кількість постраждалих від ударів рф по Краматорську зросла до 11: показали наслідки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Внаслідок нічних ударів по Краматорську 11 людей отримали поранення. Пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти та інші будівлі.

Кількість постраждалих від ударів рф по Краматорську зросла до 11: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Краматорську на Донеччині зросла до 11, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Краматорськ оговтується від нічних обстрілів - вчора о 23:10 окупанти завдали 4 удари ФАБ-250 по центру міста. Поранення різного ступеню отримали 11 жителів міста, усім уже надано необхідну медичну допомогу

- написав Філашкін.

З його слів, внаслідок обстрілу пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці.

Раніше було відомо про 9 постраждалих.

росіяни вночі вдарили трьома бомбами по центру Краматорська: 9 поранених15.09.25, 09:30 • 2900 переглядiв

Поліція Донеччини показала наслідки ворожого удару по Краматорську.

Доповнення

За даними ГУНП в області, на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли дві людини загинули, ще 25 - зазнали поранень. За 14 вересня поліція зафіксувала 2 704 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, Ямпіль, села Андріївка, Василівка, Очеретине, Шостаківка. Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти, з них 35 житлових будинків.

Юлія Шрамко

