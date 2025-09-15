$41.280.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число пострадавших от ударов РФ по Краматорску возросло до 11: показали последствия

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В результате ночных ударов по Краматорску 11 человек получили ранения. Повреждены 35 многоэтажек, 3 учебных заведения и другие здания.

Число пострадавших в результате ночных вражеских ударов по Краматорску в Донецкой области возросло до 11, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Краматорск оправляется от ночных обстрелов - вчера в 23:10 оккупанты нанесли 4 удара ФАБ-250 по центру города. Ранения различной степени получили 11 жителей города, всем уже оказана необходимая медицинская помощь

- написал Филашкин.

По его словам, в результате обстрела повреждены 35 многоэтажек, 3 учебных заведения, административные здания, банк и магазины.

Ранее было известно о 9 пострадавших.

Полиция Донетчины показала последствия вражеского удара по Краматорску.

Дополнение

По данным ГУНП в области, в Донецкой области за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов два человека погибли, еще 25 - получили ранения. За 14 сентября полиция зафиксировала 2 704 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 15 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселки Донецкое, Александровка, Ямполь, села Андреевка, Васильевка, Очеретино, Шостаковка. Разрушениям подверглись 74 гражданских объекта, из них 35 жилых домов.

Юлия Шрамко

