В Харькове 73 человека пострадали в результате удара рф по больнице
Киев • УНН
Российский авиаудар по Харькову повредил больницу, ещё два медучреждения и 10 домов. Пострадали 73 человека.
В Харькове до 73 возросло число пострадавших в результате атаки рф в ночь на 3 ноября, из-за которой была повреждена больница. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.
73 человека пострадали в результате российской атаки на Харьков
По данным следствия, 3 ноября ориентировочно в 03:20 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова.
"Попадание произошло в переходе между корпусами больницы. Повреждены фасад и отделение медучреждения, выбиты окна. Также пострадали другое медучреждение, лаборатория и окна 10 многоквартирных домов. Пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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