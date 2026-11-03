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В Харькове 73 человека пострадали в результате удара рф по больнице

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

Российский авиаудар по Харькову повредил больницу, ещё два медучреждения и 10 домов. Пострадали 73 человека.

В Харькове 73 человека пострадали в результате удара рф по больнице

В Харькове до 73 возросло число пострадавших в результате атаки рф в ночь на 3 ноября, из-за которой была повреждена больница. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

73 человека пострадали в результате российской атаки на Харьков

- сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 3 ноября ориентировочно в 03:20 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова.

"Попадание произошло в переходе между корпусами больницы. Повреждены фасад и отделение медучреждения, выбиты окна. Также пострадали другое медучреждение, лаборатория и окна 10 многоквартирных домов. Пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключения03.11.26, 08:37 • 14103 просмотра

Юлия Шрамко

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