Россия атаковала энергетику — в каких регионах повреждения и отключения

Россия в ночь на 3 ноября атаковала энергетику в Украине. В Киеве и ряде областей — аварийные отключения. Есть повреждения энергообъектов в нескольких регионах. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей и ДТЭК.

Обновлено по состоянию на 8:45

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Киев, Киевская и Днепропетровская области: по команде «Укрэнерго» введены экстренные отключения — сообщили в ДТЭК.

В компании указали, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В ГСЧС сообщили, что этой ночью российские войска обстреляли Житомирскую область. "Из-за вражеской атаки возникли пожары на территории объектов критической инфраструктуры в двух районах области. Все пожары ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — отметили в ГСЧС, показав последствия.

Во время массированного комбинированного удара по Украине этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Житомирской области. По состоянию на утро 03.11.2026 от электроснабжения отключены около 130 населенных пунктов (более 180 тыс. абонентов). Жертв и пострадавших в результате ударов нет. Энергетики продолжают работу над восстановлением электроснабжения для жителей области — уточнил в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В Днепре, по данным мэра города Бориса Филатова, "в Самарском районе, кроме ТЭЦ, есть попадание в жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница".

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"Пять человек получили ранения в результате утренней атаки россиян на Днепр. Все сейчас в больнице. Двое мужчин 80 и 81 года находятся в тяжелом состоянии", — отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях.

В Винницкой области, как сообщили в АО "Винницаоблэнерго", "вследствие повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов области осталась без электроснабжения. Также введены графики почасовых отключений электроэнергии".

"Наши аварийно-восстановительные бригады уже который день подряд работают без остановки, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома винничан. Работы чрезвычайно сложные. Постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак вынуждают приостанавливать работы и откладывают восстановление электроснабжения", — указали в компании в соцсетях.

По данным главы Ровенской ОВА Александра Коваля, "в результате ночной атаки на Ровенскую область повреждения получила одна из подстанций "Укрэнерго"".

В Одесской области "враг повторно атаковал энергетические и гражданские объекты", сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях. "На юге региона в результате новых российских атак повреждены энергетическая и гражданская инфраструктура. Серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». За последние два месяца он неоднократно попадал под обстрел. Значительные разрушения энергооборудования привели к перебоям с электроснабжением. Специалисты уже работают над устранением последствий. Также повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. К счастью, обошлось без пострадавших", — написал он.