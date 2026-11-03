росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом

росія вночі та вранці 3 листопада масовано атакувала енергетику в Україні - у 10 областях. Ворог вдарив по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також ТЕЦ. Найскладніше - у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. У Києві та 6 областях аварійні відключення. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.

Де рф атакувала енергетику

"Вночі та вранці росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. У деяких регіонах атака досі триває. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях. Зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській", - повідомили у міністерстві.

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По чому вдарив ворог

"росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях", - ідеться у повідомленні.

За даними Міненерго, "лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів".

Де найскладніше зі світлом

"Станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Внаслідок ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам", - вказали у Міненерго.

У яких регіонах аварійні відключення

"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення", - сказано у повідомленні.

Протягом дня, як зазначається, ситуація може змінюватися.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах. Енергетики працюють цілодобово, без вихідних. Водночас у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень необхідні для балансування енергосистеми та збереження її стабільної роботи", - повідомили у Міненерго.

росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключення