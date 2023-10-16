Руководитель израильской разведки взял на себя ответственность, что не смог предупредить о нападении ХАМАСа 7 октября

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"Несмотря на серию мероприятий, которые мы провели, к сожалению, в субботу [7 октября] мы не смогли дать достаточное предупреждение, которое бы позволило сорвать атаку. Ответственность за это лежит на мне, как на том, кто возглавляет организацию. Время для расследования будет. Сейчас мы боремся", — говорится в письме.

Детали

Отмечается, что за несколько часов до нападения израильская разведка обнаружила необычную активность в секторе Газа. Из-за этого состоялся ряд телефонных разговоров между израильскими чиновниками, но в конце концов предупреждение проигнорировали.

Тем не менее, Бар пошел в штаб-квартиру "Шин Бет" и приказал развернуть небольшую группу оперативников на границе Газы. Он ожидал небольшой атаки. Известно, что 7 октября погибли по меньшей мере 10 сотрудников "Шин Бет".

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.