В Ірані стверджують, що ХАМАС готовий звільнити заручників в обмін на припинення авіаударів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно був готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить свою кампанію повітряних ударів по сектору Газа. Втім терористичне угрупування не визнало, що робило таку пропозицію. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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За словами речника МЗС Ірану Нассер Канаані представники ХАМАС «заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань різних районів Гази».
Як повідомляється, ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.
«Ми чули від учасників опору, що у них немає проблем продовжувати боротьбу», — сказав Канаані, маючи на увазі ХАМАС. "Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", - додав речник МЗС.
Доповнення
За даними Reuters, ХАМАС взяв у заручники близько 200 людей. Близько десяти з них, як вважають, є дітьми.
Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, патріарх Єрусалима, запропонував себе в обмін на дітей-заручників, яких ХАМАС утримує в Газі.