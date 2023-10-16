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В Иране утверждают, что ХАМАС готов освободить заложников в обмен на прекращение авиаударов

Киев • УНН

 • 465998 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально был готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит свою кампанию воздушных ударов по сектору Газа. Впрочем террористическая группировка не признала, что делала такое предложение. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

В Иране утверждают, что ХАМАС готов освободить заложников в обмен на прекращение авиаударов

Цитата

По словам спикера МИД Ирана Нассера Канаани представители ХАМАС «заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок различных районов Газы».

Как сообщается, ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи палестинцев, удерживаемых Израилем, в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

«Мы слышали от участников сопротивления, что у них нет проблем продолжать борьбу», — сказал Канаани, имея в виду ХАМАС. "Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", - добавил спикер МИД.

Дополнение 

По данным Reuters, ХАМАС взял в заложники около 200 человек. Около десяти из них, как полагают, являются детьми.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, патриарх Иерусалима, предложил себя в обмен на детей-заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе. 

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