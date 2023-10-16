В Иране утверждают, что ХАМАС готов освободить заложников в обмен на прекращение авиаударов

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По словам спикера МИД Ирана Нассера Канаани представители ХАМАС «заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок различных районов Газы».

Как сообщается, ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи палестинцев, удерживаемых Израилем, в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

«Мы слышали от участников сопротивления, что у них нет проблем продолжать борьбу», — сказал Канаани, имея в виду ХАМАС. "Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", - добавил спикер МИД.

Дополнение

По данным Reuters, ХАМАС взял в заложники около 200 человек. Около десяти из них, как полагают, являются детьми.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, патриарх Иерусалима, предложил себя в обмен на детей-заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе.