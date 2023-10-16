Патріарх Єрусалима запропонував себе в обмін на дітей, яких утримує ХАМАС - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, патріарх Єрусалима, запропонував себе в обмін на дітей-заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Представник Папи Франциска на Святій Землі заявив у понеділок, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, взятих в заручники ХАМАСом і утримуваних в секторі Газа.
"Я готовий до обміну, до чого завгодно, якщо це може привести до свободи, до повернення дітей додому. Немає жодних проблем. З мого боку є повна готовність", - сказав він.
Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла зробив свій коментар у відповідь на запитання під час відеоконференції з журналістами в Італії.
"Перше, що потрібно зробити - це спробувати домогтися звільнення заручників, інакше зупинити (ескалацію-ред.) не вдасться. Ми готові допомогти, навіть я особисто", - сказав він.
Однак він підкреслив, що він і його офіс ще не мали прямих контактів з ХАМАС.
"Ви не можете говорити з ХАМАС. Це дуже складно", - зауважив кардинал.
Доповнення
За даними Reuters, ХАМАС взяв у заручники близько 200 людей. Близько десяти з них, як вважають, є дітьми.
Влада Гази повідомила, що в результаті ізраїльських ударів загинуло щонайменше 2 750 людей, чверть з яких - діти, і майже 10 тисяч отримали поранення. Ще 1 000 людей зникли безвісти і, як вважають, знаходяться під завалами.
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