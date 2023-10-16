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Патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей, которых удерживает ХАМАС - Reuters

Киев • УНН

 • 991989 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, патриарх Иерусалима, предложил себя в обмен на детей-заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей, которых удерживает ХАМАС - Reuters

Детали

Представитель Папы Франциска на Святой Земле заявил в понедельник, что готов обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАСом и удерживаемых в секторе Газа.

"Я готов к обмену, к чему угодно, если это может привести к свободе, к возвращению детей домой. Нет никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность", - сказал он.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла сделал свой комментарий в ответ на вопрос во время видеоконференции с журналистами в Италии.

"Первое, что нужно сделать - это попытаться добиться освобождения заложников, иначе остановить (эскалацию-ред.) не удастся. Мы готовы помочь, даже я лично", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что он и его офис еще не имели прямых контактов с ХАМАС.

"Вы не можете говорить с ХАМАС. Это очень сложно", - заметил кардинал.

Дополнение

По данным Reuters, ХАМАС взял в заложники около 200 человек. Около десяти из них, как полагают, являются детьми.

Власти Газы сообщили, что в результате израильских ударов погибло по меньшей мере 2 750 человек, четверть из которых - дети, и почти 10 тысяч получили ранения. Еще 1 000 человек пропали без вести и, как полагают, находятся под завалами.

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