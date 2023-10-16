Ізраїль заперечує домовленість щодо припинення вогню на півдні сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ізраїль заперечив домовленість про припинення вогню на півдні сектора Газа, щоб дозволити відкрити пропускний пункт "Рафах" на кордоні до Єгипту для доставки допомоги та евакуації іноземців. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, пише УНН.
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"На цей час немає ніякого припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа і виїзду іноземців", - йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.
Раніше
Інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела в секторі безпеки повідомило, що Ізраїль погодився припинити вогонь з 9 ранку в рамках угоди, узгодженої з Єгиптом і США.
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