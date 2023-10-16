Израиль отрицает договоренность о прекращении огня на юге сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Израиль отрицает договоренность о прекращении огня на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом для доставки помощи и эвакуации иностранцев. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, пишет УНН.
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"В настоящее время нет никакого прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху.
Ранее
Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в секторе безопасности сообщило, что Израиль согласился прекратить огонь с 9 утра в рамках соглашения, согласованного с Египтом и США.
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