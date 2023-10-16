Израиль отрицает договоренность о прекращении огня на юге сектора Газа

Цитата

"В настоящее время нет никакого прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Ранее

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в секторе безопасности сообщило, что Израиль согласился прекратить огонь с 9 утра в рамках соглашения, согласованного с Египтом и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль объявил об эвакуации жителей севера страны на фоне обстрелов из Ливана