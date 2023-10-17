Израиль попросил у США 10 млрд долларов экстренной военной помощи - СМИ

Детали

По информации, пакет помощи сейчас разрабатывается Конгрессом в координации с Белым домом и также будет включать средства для Украины, Тайваня и американо-мексиканской границы.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив в воскресенье, что законодатели США обсудили предоставление Израилю замены боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», высокоточных бомб, комплектов JDAM для преобразования стандартных бомб в высокоточные боеприпасы и 155-миллиметровых боеприпасов. боеприпасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХАМАС требует освободить 6000 заключенных палестинцев в обмен на 200 заложников в Газе

Отметим

11 октября Первый самолет с боеприпасами США приземлился в Израиле.