Израиль попросил у США 10 млрд долларов экстренной военной помощи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить 10 миллиардов долларов экстренной военной помощи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с запросом, передает УНН.
Детали
По информации, пакет помощи сейчас разрабатывается Конгрессом в координации с Белым домом и также будет включать средства для Украины, Тайваня и американо-мексиканской границы.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив в воскресенье, что законодатели США обсудили предоставление Израилю замены боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», высокоточных бомб, комплектов JDAM для преобразования стандартных бомб в высокоточные боеприпасы и 155-миллиметровых боеприпасов. боеприпасы.
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Отметим
11 октября Первый самолет с боеприпасами США приземлился в Израиле.