Перший літак із боєприпасами США приземлився в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Перший транспортний літак із сучасники американськими боєприпасами приземлився на авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю, повідомляє армія Ізраїлю, передає УНН.
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ЦАХАЛ каже, що боєприпаси призначені «для нанесення значних ударів і підготовки до додаткових сценаріїв».
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«Ми вдячні за американську підтримку та допомогу Армії оборони Ізраїлю у цей складний період», — заявили в ЦАХАЛІ.
«Наші спільні вороги знають, що співпраця між арміями сильніша, ніж будь-коли, і є ключовою частиною забезпечення регіональної безпеки та стабільності», — додає ЦАХАЛ.
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Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.